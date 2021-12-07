Суарес не стримав сліз після травми у матчі з Порту – зірка Атлетіко не зміг продовжити гру
23:12 - Читать на русском
Атлетіко зазнав втрат ще першому таймі поєдинку ЛЧ проти Порту.
75' live
Антуан Грізманн 56’
Яннік Карраско 68’
56’ Антуан Грізманн
68’ Яннік Карраско
Луїс Суарес зазнав пошкодження на старті зустрічі з Порту та був замінений на 13-й хвилині.
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Опинившись на лаві запасних уругваєць схопився за голову та заплакав. Про важкість травми нападника Атлетіко поки не повідомляється.
Нагадаємо, у виїзному двобої з Порту "матрацників" влаштує лише перемога, щоб гарантувати собі участь у єврокубках весною. Пілся першого тайму рахунок у цьогу поєдинку так і не був відкритий.
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