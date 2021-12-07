Луїс Суарес зазнав пошкодження на старті зустрічі з Порту та був замінений на 13-й хвилині.

ПСЖ – Брюгге – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Опинившись на лаві запасних уругваєць схопився за голову та заплакав. Про важкість травми нападника Атлетіко поки не повідомляється.

Нагадаємо, у виїзному двобої з Порту "матрацників" влаштує лише перемога, щоб гарантувати собі участь у єврокубках весною. Пілся першого тайму рахунок у цьогу поєдинку так і не був відкритий.

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