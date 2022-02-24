Манчестер Юнайтед поїхав у гості до Атлетіко в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Атлетіко на правах господаря одразу захопив ініціативу у матчі, і вже на 7-й хвилині мадридці святкували взяття воріт. Феліш головою замкнув навіс з лівого флангу.

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Спроби МЮ відігратись не виглядали надто переконливими. Лише 10 хвилин до завершення основного часу "червоні дияволи" врятувались. 19-річний Еланга показав майстер-клас Роналду та іншим зірковим нападникам МЮ.

У підсумку – нічия. Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 15 березня.

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