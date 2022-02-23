Прекрасна організація від Атлетіко

Дієго Сімеоне вийшов на гру з трьома центрбеками і залишив у запасі Суареса. Склад для інтенсивного футболу – гарне рішення Ель Чоло. Атлетіко потужно розпочав і задушив МЮ на перших хвилинах. Господарі відкрили рахунок після стандарту, коли Лоді другим темпом подав у штрафний майданчик, а Магуайр програв позицію і дозволив Фелішу забити головою.

Атлетіко – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Швидкий гол створив для Атлетіко комфортні умови. Активний пресинг змінився на середній захисний блок. Неймовірно міцний. МЮ буквально не міг пробитися крізь стіну. У гостей в першому таймі жодного дотику до м'яча в чужому штрафному і лише два дальні удари. Манчестер Юнайтед контролював м'яч, а Атлетіко контролював гру.

"Матрацники" давали шикарну інтенсивність. Вони були швидшими в кожному епізоді. Подвійна підстраховка на флангах, Кондогбія та Еррера виграли центр поля, мінімум вільних зон. Водночас Атлетіко завдяки контратакам і стандартам тримав ворожу оборону в напрузі. Кожен кутовий чи штрафний ставав проблемою для Юнайтед. Врсалько мав подвоювати перевагу, замикаючи простріл Лоді, але влучив у поперечину.

А МЮ не справлявся ні з пресингом на старті зустрічі, ні з бетонним блоком потім. Після найгіршого тайму з Рангніком на другу половину зустрічі "дияволи" вийшли з кращим настроєм. З'явилися передачі у штрафний майданчик, з'явилися непогані атаки, але навіть в такому режимі гості до 80 хвилини не створили жодної гольової нагоди, а Атлетіко все одно частіше бив по воротах.

МЮ рятує 19-річний хлопчина

Магуайр, можливо, не заслуговує такої кількості критики, яка на нього звалилася останнім часом. Але які можуть бути виправдання, коли Харрі програє індивідуальну дуель Фелішу в своєму штрафному? Варан грубо обрізає команду перед штрафний майданчиком – це той футболіст, який кілька років тому був найкращим центрбеком світу?

Фернандеш зробив собі ім'я в Манчестер Юнайтед, лідер клубу останніх років. Але ще до 15-ї хвилини Бруну рази три дозволив себе обікрасти в центрі поля. У команді немає ігрової дисципліни, немає вміння відпрацювати на межі можливостей у потрібний момент (яким володіють топ-клуби), немає звички зберігати концентрацію та миттєво реагувати на поганий розвиток подій.

Ральф Рангнік зробив потрійну заміну. Це і врятувало Манчестер Юнайтед. Свіжі футболісти витримували режим Атлетіко. Один з джокерів наприкінці зустрічі зрівняв рахунок. Фред і Фернандеш розігнали контратаку, а 19-річний Антоні Еланга реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Нічия – дуже позитивний результат для МЮ, зважаючи на картину гри. На останніх хвилинах ще й Грізманн влучив у поперечину.

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Епоха змінюється – Феліш кращий за Роналду

Кріштіану 5 разів вибивав Атлетіко з Ліги чемпіонів і за 35 матчів проти "кольчонерос" настріляв 25 голів + 9 асистів. І що він сьогодні показав проти улюбленого суперника? Нічого. Найкращим моментом Роналду залишився штрафний, традиційно пробитий вище воріт. Його дуже щільно тримали, не соромилися грати грубо. Кріш багато часу відлежав на газоні та залишився в тіні.

Запалив інший португалець. Чудовий матч провів Феліш. Гол – лише вершина айсберга. Жоау постійно створював проблеми захисту Манчестер Юнайтед. Він користувався високими позиціями Фернандеша та Погба, відкривався за їхніми спинами під передачі та розганяв контратаки. Завдяки розумним переміщенням і вибору позиції Феліш виграв багато єдиноборств і заробив чимало фолів.

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