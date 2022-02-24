Манчестер Юнайтед поехал в гости к Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Атлетико на правах хозяина захватил инициативу в матче, и уже на 7-й минуте мадридцы праздновали взятие ворот. Фелиш головой зыкрыл навес с левого фланга.

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Попытки МЮ отыграться не выглядели слишком убедительными. Лишь за 10 минут до завершения основного времени "красные дьяволы" спаслись. 19-летний Эланга показал мастер-класс Роналду и другим звездным нападающим МЮ.

В итоге – ничья. Ответный матч между этими соперниками состоится 15 марта.

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