Первый гол в поединке случился аж на 71-й минуте. И тот в результате долгой работы VAR.

Атлетико – Челси: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Перспективную атаку лондонцев эффектным ударом через себя в падении завершил Оливье Жиру – Облак был бессилен. Сначала показалось, что французский форвард находился в офсайде, но повтор показал, что мяч к нему попал от оппонента.

Видео гола Жиру: