Атлетико – Челси – видео гола
23:35 - Читати українською
Атлетико принимает Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Челси.
85' live
71’ Оливье Жиру
Первый гол в поединке случился аж на 71-й минуте. И тот в результате долгой работы VAR.
Атлетико – Челси: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Перспективную атаку лондонцев эффектным ударом через себя в падении завершил Оливье Жиру – Облак был бессилен. Сначала показалось, что французский форвард находился в офсайде, но повтор показал, что мяч к нему попал от оппонента.
Видео гола Жиру:
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