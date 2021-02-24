Індзагі називав двобій проти Баварії своїм головним екзаменом на чолі Лаціо і наставник "орлів" все ж його з тріском провалив.

Лаціо – Баварія: юний талант мюнхенців встановив рекорд своїм дебютним голом у Лізі чемпіонів

Ще до свистка на перерву мюнхенці відвантажили господарям три м'ячі, забивали як досвідчені Лєвандовскі та Сане, так і 17-річний талант Мусіала. У другому таймі гра трохи вирівнялась, і римляни навіть змогли відквитати один гол.

Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 17 березня.

Баварія розтоптала Лаціо в Лізі чемпіонів – кураж Комана та Сане, (не)слабка ланка Мюнхена, забивала навіть дитина