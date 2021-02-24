Лаціо – Баварія – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Лаціо приймав Баварію у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Лаціо – Баварія.
Індзагі називав двобій проти Баварії своїм головним екзаменом на чолі Лаціо і наставник "орлів" все ж його з тріском провалив.
Лаціо – Баварія: юний талант мюнхенців встановив рекорд своїм дебютним голом у Лізі чемпіонів
Ще до свистка на перерву мюнхенці відвантажили господарям три м'ячі, забивали як досвідчені Лєвандовскі та Сане, так і 17-річний талант Мусіала. У другому таймі гра трохи вирівнялась, і римляни навіть змогли відквитати один гол.
Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 17 березня.
Баварія розтоптала Лаціо в Лізі чемпіонів – кураж Комана та Сане, (не)слабка ланка Мюнхена, забивала навіть дитина