Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между Атлетико и Челси привлекал внимание уже хотя бы местом проведения – из-за ковидных ограничений игру пришлось переносить за пределы Испании. Выбор мадридцев неожиданно остановился аж на Бухаресте. С выбором стартового состава "матрасники" тоже смогли удивить, ведь трудно было понять схему. Существовали разные варианты. В итоге она выглядела классически – 3-4-2-1 в позиционке и 4-4-2 без мяча.

У Томаса Тухеля стартовала ожидаемая основа в схеме 3-4-2-1, в которой не нашлось места Хаверцу, Пулишичу, Зиешу, Чилуэллу, Канте и Зума (а также травмированному Тьягу Силве). В центре обороны немец решил довериться Кристенсену, а на острие атаки появился Жиру. Под ним действовали Вернер и Маунт.

Первый тайм трудно назвать интересным. Челси захватил контроль над мячом, Атлетико садился в оборону с линией в 6-8 игроков и качественно прессинговал, а реально голевых моментов с игры команды не практически не проводили. Лучший шанс открыть счёт был упущен уже на 2-й минуте – Менди неудачно обработал пас перед собственными воротами, Сауль обокрал вратаря, но отскок мяча оказался очень неудобным для хавбека. Лондонцы отбились. Интересно, что за несколько секнд до этого Маунт успел сесть на жёлтую карточку, получив дисквалификацию на ответный матч.

Вообще, англичане хуже начали встречу. На 9-й минуте они ошиблись под прессингом и позволили Фелишу исполнить опасную подачу (Алонсо выбил её), а на 14-й Суарес ворвался на правый край штрафной и прострелил на дальнюю штангу – Лемар на замыкание не успел. Только после этого Челси ожил, огризувшись прострелом Хадсона-Одоя на ближнюю – Вернер пробить не смог.

Далее в игре Атлетико возникали лишь полумоменты, в основном связанные с перехватами на чужой половине, забросами в штрафную и попытками прострелить. Челси же за полчаса до перерыва выглядел чуть конкретнее, но существенных проблем для голкипера создать не удалось. Так, на 25-й минуте Алонсо стрелял с дистанции, а на 39-й Вернер на левом краю штрафной ушел от Савича и пробил с острого угла – в обоих случаях Облак спокойно поймал мяч. Вот и все моменты. В конце концов, отдыхать футболисты отправились по нулях на табло.

Второй тайм начался без кадровых и тактических перестановок, а также без моментов. До 57-й минуты команды провели всего по одному заблокированному выстрелу, а в следующие десять к этому набору добавились удар Фелиша в падении через себя (очень неточно) и попытка Корреа забить с центра поля (тоже не получилось). Кроме того, было несколько неплохих контратак без завершения.

На 68-й минуте заспанные фанаты проснулись: быстрая атака Челси левым флангом завершилась передачей на линию штрафной, откуда Маунт успел исполнить черпачок на 11 метров под удар Жиру – Оливье же пробил бисиклетой точео в левый угол! Гол сразу же отменили из-за офсайда у француза, но потом Феликс Брых начал слушать VAR. Слушания растянулись на три минуты, за которые ассистенты заметили – черпачок отдал не Маунт, а Эрмосо. Значит, офсайда не было. 0:1!

Казалось, что Атлетико после этого должен был резко пойти вперёд большими силами, но ничего подобного не случилось. Томас Тухель освежилв игру на 74-й выходом Зиеша и Канте, а на 83-й Вернер ворвался на правый край штрафной и пробил в ближнюю девятку – мяч попал во внешнюю сторону сетки. В этот же момент Диего Симеоне провёл замены, выпустив Дембеле, Лоди, Торрейру и Витоло, но в основное время мадридцы не создали ничего, кроме двух заблокированных ударов с 20-ти метров.

Арбитры компенсировали целых шесть минут, но даже за такой промежуток времени Атлетико не смог разродиться моментом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Челси. Ответный матч проведут 17 марта.