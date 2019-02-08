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Лукас Ернандес зізнався, чому не перейшов у Реал, коли отримав пропозицію

17:58 185 Читать на русском
Лукас Ернандес зізнався, чому не перейшов у Реал, коли отримав пропозицію
Лукас Ернандес / фото із соцмереж

Захисник Атлетіко Лукас Ернандес розповів про інтерес Баварії та зізнався, чому не перейшов у Реал.

"Перехід у Баварію? Якщо чесно, моя ситуація змінилася, і мені довелося приймати рішення, яке стосувалося не тільки мене. Це правда, що в січневе трансферне вікно була пропозиція від європейського топ-клубу. І перше що я зробив – направив його в Атлетіко.

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Клуб ясно дав зрозуміти, що не хоче розглядати такий варіант розвитку подій, і ми домовилися обговорити моє майбутнє до кінця поточного сезону. Я знаю, що Атлетіко хоче, щоб я залишився, але вони також пообіцяли, що будуть поважати будь-яке рішення, яке я прийму.

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Це правда, що приблизно два роки тому Реал зробив дуже серйозну пропозицію через мого агента, але в той момент я відчував, що дуже багатьом зобов'язаний Атлетіко", – цитує Ернандеса AS.

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