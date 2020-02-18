Атлетіко – Ліверпуль: Сауль встановив цікаве досягнення у матчі Ліги чемпіонів

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Мессі отримав пропозицію від Лос-Анджелес ГелаксіСвіт — 11:52 5174
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Тоттенхем – РБ Лейпциг: знекровлені "шпори" Моурінью спробують зупинити віце-лідера Бундесліги в 1/8 ЛЧЛіга чемпіонів — 08:30 525
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Аталанта – Валенсія: Маліновський повертається у Лігу чемпіонів, а його команду вважають фаворитомЛіга чемпіонів — 08:00 2996
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Борусія Д здобула перемогу над ПСЖ: тактична перемога Фавра, Неймар і Мбаппе залишають Париж у грі, а Холанд б'є рекордиЛіга чемпіонів — 04:52 8811