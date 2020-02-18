Атлетіко – Ліверпуль: Сауль встановив цікаве досягнення у матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес відзначився забитим м'ячем у ворота Ліверпуля в матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

Гол у ворота Ліверпуля став десятим для Сауля Ньїгеса в рамках Ліги чемпіонів.

Атлетіко – Ліверпуль – відео гола

Цікаво, що кожен з цих голів відкривав рахунок в поєдинку, зазначає Opta.

Додамо, що на момент перерви Атлетіко веде в рахунку в матчі з Ліверпулем (1:0) саме завдяки голу Сауля.

Атлетіко – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів