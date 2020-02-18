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Атлетіко – Ліверпуль: Сауль встановив цікаве досягнення у матчі Ліги чемпіонів

18 лютого 23:03 453 Читать на русском
Атлетіко – Ліверпуль: Сауль встановив цікаве досягнення у матчі Ліги чемпіонів
Сауль Ньїгез / Opta

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес відзначився забитим м'ячем у ворота Ліверпуля в матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

4’ Сауль Ньїгес
 
4’ Сауль Ньїгес

Гол у ворота Ліверпуля став десятим для Сауля Ньїгеса в рамках Ліги чемпіонів.

Атлетіко – Ліверпуль – відео гола

Цікаво, що кожен з цих голів відкривав рахунок в поєдинку, зазначає Opta.

Додамо, що на момент перерви Атлетіко веде в рахунку в матчі з Ліверпулем (1:0) саме завдяки голу Сауля.

Атлетіко – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

blog_ava
Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу
00:45
7055
Теги
Ліга чемпіонів Атлетіко Атлетіко Атлетіко - Ліверпуль Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес
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