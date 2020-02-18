Атлетіко – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Атлетіко приймає Ліверпуль у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Атлетіко – Ліверпуль стартував о 22:00 за київським часом. Телетрансляція гри доступна на телеканалі "Футбол 1". Команда Юргена Клоппа вперше грає на Ванда Метрополітано після перемоги над Тоттенхемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19.

Атлетіко – Ліверпуль: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліверпуль під керівництвом німецького тренера ще не знає гіркоти поразок у плей-офф Ліги чемпіонів. Букмекери віддають перевагу саме мерсисайдцям, які впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ.

Атлетіко – Ліверпуль: стартові склади команд

Атлетіко: Облак – Врсалько, Савіч, Феліпе, Лоді – Коке, Партей, Сауль, Лемар – Мората, Корреа.

Запасні: Адан, Хіменес, Льоренте, Дієго Коста, Вітоло, Ермосо, Феррейра-Карраско

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Мане, Фірміно, Салах.

Запасні: Адріан, Мілнер, Кейта, Матіп, Мінаміно, Оріджі, Окслейд-Чемберлен.

Атлетіко – Ліверпуль: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів