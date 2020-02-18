Атлетико – Ливерпуль: Сауль установил интересное достижение в матче Лиги чемпионов

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес отметился забитым мячом в ворота Ливерпуля в матче 1/8 Лиги чемпионов.

Гол в ворота Ливерпуля стал десятым для Сауля Ньигеса в рамках Лиги чемпионов.

Атлетико – Ливерпуль – видео гола

Интересно, что каждый из этих голов открывал счет в поединке, отмечает Opta.

Добавим, что на момент перерыва Атлетико ведет в счете в матче с Ливерпулем (1:0) именно благодаря голу Сауля.

Атлетико – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов