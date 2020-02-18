Атлетико – Ливерпуль: Сауль установил интересное достижение в матче Лиги чемпионов

Лига чемпионов — 18 фев 169
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Атлетико обыграл Ливерпуль – действующий победитель ЛЧ серьезно усложнил себе жизнь, потерпев историческое поражение
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Атлетико – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 18 фев 2957
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Касильяс официально завершил карьеруИспания — 18 фев 449
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Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди БенфікиЛига Европы — 18 фев 363
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Карпаты подготовили документы для передачи клуба в собственность Львова – официальное заявлениеУкраина — 18 фев 317