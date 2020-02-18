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Атлетико – Ливерпуль: Сауль установил интересное достижение в матче Лиги чемпионов

18 февраля 23:05 80 Читати українською
Атлетико – Ливерпуль: Сауль установил интересное достижение в матче Лиги чемпионов
Сауль Ньигес / Opta

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес отметился забитым мячом в ворота Ливерпуля в матче 1/8 Лиги чемпионов.

4’ Сауль Ньигес
 
4’ Сауль Ньигес

Гол в ворота Ливерпуля стал десятым для Сауля Ньигеса в рамках Лиги чемпионов.

Атлетико – Ливерпуль – видео гола

Интересно, что каждый из этих голов открывал счет в поединке, отмечает Opta.

Добавим, что на момент перерыва Атлетико ведет в счете в матче с Ливерпулем (1:0) именно благодаря голу Сауля.

Атлетико – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Сауль Ньигес Сауль Ньигес Атлетико Атлетико Атлетико - Ливерпуль
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