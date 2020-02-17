Атлетіко – Ліверпуль: Сімеоне розсипався у компліментах Клоппу, але пообіцяв бій мерсисайдцям

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився своїми міркуваннями перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

"Як ви знаєте, ми рухаємося від матчу до матчу. Вирішуємо проблеми поступово. Ми зіграємо з неймовірною командою, відмінно підготовленою неординарним тренером. Вони можуть грати як на контратаках, так і в позиційний футбол, чудові у верховій боротьбі.

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Після відходу Коутінью здавалося, що розвалиться, але вона стала тільки кращою! Це багато говорить про те, яку команду вони створили. Не сумніваюсь, що цей Ліверпуль увійде в історію великою командою. Ліверпуль не схожий на ті клуби, якими ми захоплювались у минулому. Це інтенсивна та гнучка команда.

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Критика необхідна, вона завжди допомагає нам прогресувати. Зараз нам випало битися з дуже сильним опонентом. Стадіон буде люто нас підтримувати, але те ж саме забезпечене і Ліверпулю у матчі-відповіді на Енфілді. Так, уболівальники нам допоможуть, але важливе лише те, що станеться на полі. Після того, як пролунає стартовий свисток, трапитися може абсолютно все. Але всередині команди я бачу оптимізм і бажання проявити себе", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що поєдинок Атлетіко – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Ванда Метрополітано. Початок поєдинку о 22:00.

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