Атлетіко – Ліверпуль: Александер-Арнольд назвав прийнятний результат у Мадриді

Оборонець англійського Ліверпуля Трент Александер-Арнольд розповів про очікування від першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

"У нас хороші спогади про Метрополітано, тут збулося багато наших мрій, але ми не дуже фокусуємося на минулому. Наша мета – поїхати звідси з шансами на вихід в наступну стадію.

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Ми хочемо досягти максимуму. Наша концентрація не змінилася. Ми поважаємо суперників настільки, наскільки можливо. Якщо у нас буде правильний настрій, то будуть шанси в будь-якому змаганні. Ми підходимо до цього з упевненістю.

Щоб описати Аліссона не вистачить слів. Це неймовірний воротар. Його гру неможливо приймати за належне. Кіпер світового рівня. Взагалі, напевне, найкращий у світі. Я йому дуже вдячний. Він проводить сухі матчі і робить так, що це виглядає так легко", – цитує оборонця офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що поєдинок Атлетіко – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Ванда Метрополітано. Початок поєдинку о 22:00.

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