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Атлетико – Ливерпуль: Александер-Арнольд назвал приемлемый результат в Мадриде

22:37 15 Читати українською
Атлетико – Ливерпуль: Александер-Арнольд назвал приемлемый результат в Мадриде
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Защитник английского Ливерпуля Трент Александер-Арнольд рассказал об ожиданиях от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

 

"У нас хорошие воспоминания о Метрополитано, здесь сбылись многие наши мечты, но мы не очень фокусируемся на прошлом. Наша цель – уехать с шансами на выход в следующую стадию.

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Мы хотим достичь максимума. Наша концентрация не изменилась. Мы уважаем соперников настолько, насколько возможно. Если у нас будет правильный настрой, то будут шансы в любом соревновании. Мы подходим к этому с уверенностью.

Чтобы описать Алиссона не хватит слов. Это невероятный вратарь. Его игру невозможно принимать как должное. Кипер мирового уровня. Вообще, наверное, лучший в мире. Я ему очень благодарен. Он проводит сухие матчи и делает так, что это выглядит так легко", – цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Отметим, что поединок Атлетико – Ливерпуль состоится во вторник, 18 февраля, на Ванда Метрополитано. Начало поединка в 22:00.

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Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Атлетико - Ливерпуль
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