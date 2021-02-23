"Челсі сильно змінився під керівництвом Томаса Тухеля, який просто змушує свої команди грати добре. Це сильна команда з відмінними гравцями. Клуб зробив серйозні фінансові інвестиції останнім часом. Гляньте на рівень їхніх трьох воротарів. Це показує потенціал команди. А їхні нападники могли б грати в будь-якій команді Європи.

Атлетіко – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Суарес? Його присутність вселяє у команду впевненість. Він природжений бомбардир. Він не забиває на виїзді? Залишимо це питання на Лондон. Наша мета – перемагати сильних суперників, у яких є відмінні гравці. Вони знають наше мислення, але ми не збираємося змінюватися", – наводить слова Сімеоне ESPN.

Зазначимо, що Суарес востаннє забивав на виїзді у Лізі чемпіонів ще 16 вересня 2015 року в матчі проти Роми. Матч Атлетіко – Челсі відбудеться вже сьогодні, 23 лютого, початок о 22:00.

Златан не врятував Мілан від приниження, зіпсований рекорд Мессі, провали Баварії, Ліверпуля і ПСЖ – огляд вікенду