"Челси сильно изменился под руководством Томаса Тухеля, который просто заставляет свои команды играть хорошо. Это сильная команда с отличными игроками. Клуб сделал серьезные финансовые инвестиции в последнее время. Посмотрите на уровень их трех вратарей. Это показывает потенциал команды. А их нападающие могли бы играть в любой команде Европы.

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Суарес? Его присутствие вселяет в команду уверенность. Он прирожденный бомбардир. Он не забивает на выезде? Оставим этот вопрос на Лондон. Наша цель – побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают наше мышление, но мы не собираемся меняться", – приводит слова Симеоне ESPN.

Отметим, что Суарес в последний раз забивал на выезде в Лиге чемпионов еще 16 сентября 2015 года в матче против Ромы. Матч Атлетико – Челси состоится уже сегодня, 23 февраля, начало в 22:00.

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