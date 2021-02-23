Повернення єврокубків для Іспанії перетворилося у кошмар: команди Ла Ліги зазнали трьох домашніх поразок, пропустивши у кожному матчі не менше трьох голів – Реал Сосьєдад згорів МЮ (0:4), Барса влетіла ПСЖ на Камп Ноу (1:4), а Севілья програла Борусії (2:3). Одразу пішли розмови про кінець домінування іспанського футболу, хоча Вільяреалу та Гранаді вдалося відстояти честь чемпіонату (перемоги 2:0 над Наполі та Зальцбургом). Тепер всі надії покладають на мадридські колективи.

Атлетіко прийматиме Челсі. "Матрацників" довго називали головними претендентами на чемпіонство, а коли відрив від другого місця досягнув десяти залікових балів (при матчі в запасі) – всі почали коронувати Чоло Сімеоне. Мовляв, при такому темпі набору очок (2,27 за тур, найбільший показник у Європі) проблемні іспанські гранди не наздоженуть нового короля.

Секрет успіху полягає у гібридній схемі, як видозмінюється з 3-4-1-2 при контролі м'яча на 4-4-2 при втратах. Основна ідея у ній – створення чисельної більшості в центрі поля, де після відходу Парті просіли руйнівні показники. Крім того, комада стала варіативнішою тактично (під кожен матч був свій варіант складу) та агресивнішою в атаці. На її вістрі перебуває Луїс Суарес, звільнений від чорнової роботи – Льоренте, Корреа та Феліш обслуговують найкращого бомбардира Ла Ліги, а той реалізовує моменти на захмарному для попередніх форвардів Атлетіко рівні.

Як наслідок, Атлетіко програв всього один матч у Ла Лізі за весь 2020-й рік (дербі Реалу) та відірвався від грандів на 10 очок, але при цьому команді дуже сильно щастило. Так, команда забила на 10 голів більше, ніж очікувалося, а за очікуваними очками оверперформанс становить вже 12 залікових балів. Довго так тривати не могло. При цьому ніхто не скасовував фактор фізичного спаду. Все це вилилось у нічию з Сельтою, розподіл очок з Леванте та домашню поразку тому ж Леванте. Конкуренти скористалися осічками, і тепер відрив від другого місця становить всього три залікових бали (хоча є матч у запасі). При цьому перестав забивати Суарес.

Все це насторожує фанатів перед двобоєм з Челсі. Поки що не дуже зрозуміло, наскільки глибокі масштаби проблем Мадрида – занадто мала вибірка матчів. Все ж, спад очікувався, а Леванте дико щастило (і взагалі це дуже специфічний колектив, який міг би й Челсі прибити). В будь-якому випадку, статус фаворита матчу у Атлетіко вже не такий однозначний.

Челсі у другому сезоні Френка Лемпарда стартував круто, видавши затяжну серію перемог, але потім на два місяці занурився на дно. "Пенсіонери" деградували аж занадто швидко – команда втратила критично просіла у якості та інтенсивності пресингу, в центрі виникали розриви через дисбаланс структури, Тьягу Сілва не бажав грати у високій лінії оборони, а Вернера запхнули на лівий фланг в якості вінгера – той у відповідь запоров півтора десятки явних гольових моментів. Поступово Френк почав зриватися на футболістів, втративши контроль над роздягальнею. Якби він залишався у Челсі й досі, то на Ванда Метрополітано можна було б очікувати розгрому.

Втім, Роман Абрамовіч не став чекати на крах, звільнивши Лемпарда й оперативно призначивши Тухеля. Томас настільки ж оперативно перебудував Челсі: він одразу ж відмовився від Челвелла, перейшов на схему з трьома захисниками та трьома гравцями попереду (у різних поєднаннях) і в кожному матчі змінював варіанти своєї ігрової моделі – іноді його команда навіть переходила на 4-2-3-1. Вернер став грати у півфлангах й забивали, Аспілікуета отримав більш активну роль, а сама ідея футболу Челсі явно стала наслідувати ідеї позиційного футболу Гвардіоли – у тухелівській інтерпретації.

Так, на відміну від футболу Пепа, Челсі Тухеля більш заточений на індивідуальні якості футболістів – фактично, німець підбирає схему під них, в той час як Гвардіола підбирає гравців під модель і жорстоко карає за відхід від неї. Це й не дивно, враховуючи статус клубів, в яких проацював Том (Майнц і Борусія з обмеженими кадрами та перевантажений зірками ПСЖ). По-друге, у Челсі явно простежується розподіл на тих, хто креативить і на тих, хто тягає рояль. По-третє, у лондонців при Тухелі помітний перекос на правий фланг, в той час як Гвардіола ставить на збалансовану структуру з опорою в центрі.

Поки що ідеї нового тренера приносять Челсі успіх, хоча поки що матчів під його керівництвом "пенсіонери" провели тільки шість матсчв в АПЛ. У них команда відсвяткувала чотири перемоги та дві нічиї – втім, суперники у неї були посередніми (найсильнішим був кризовий і безідейний Тоттенхем, який майже не бив по воротах). У цих поєдинках лондонці показали близько 70% володіння м'ячем і продемонстрували дуже високу інтенсивність пресингу (близько 7 PPDA), однак на довшій дистанції ці цифри, вірогідно, впадуть. Так чи інакше, прямо зараз Челсі повернувся у боротьбу за зону ЛЧ, тримаючись у двох очках від четвертого місця в АПЛ.

Поки що основною проблемою "пенсіонерів" залишається стерильністю Челсі дійсно багато тримає м'яч, але створює небагато гольових моментів – за показником xG команда йде в середині турнірної таблиці. Причому на початку лютого за показником очікуваних голів без пенальті лондонці були передостанніми в АПЛ. Щоправда, і біля власних воріт підопічні Томаса Тухеля мало що дозволяють. Це – наслідок ставки на домінування в контролі м'яча без відпрацьованої системи атаки. Словом, Челсі тільки на початку шляху до вершин.

Кадрова ситуація

Травмовані: Врсалько, Хіменес, Феррейра-Карраско – Тьягу Сілва

Дискваліфіковані: Тріпп'єр (Челсі)

Орієнтовні склади на матч Атлетіко – Челсі

Атлетіко: Облак – Савіч, Феліпе, Ермосо – Льоренте, Коке, Кондогбіа, Сауль, Лоді – Фелікс, Суарес

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Хадсон-Одоі, Канте, Ковачіч, Алонсо – Маунт, Вернер – Абрахам

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Атлетіко і Челсі підходять до зустрічі у невизначеній формі. Мадридці явно збавили оберти, але поки що важко зрозуміти, наскільки глибокою є криза – лондонці ж поки не набрали темп, однак демонструють великий потенціал. При цьому останні матчі у своїх чемпіонатах обидва колективи провалили (поразка від Леванте та нічия з Саутгемптоном).

Проблем у прогнозуванні додає і незручність суперників один для одного. Атлетіко має проблеми з командами, які якісно пресингують і мають значний ресурс у атаці (Баварія, Реал, Леванте) – у Ла Лізі вони вирвались уперед в тому числі й завдяки структурним проблемам грандів. Челсі ж при своїй стерильності та невідпрацьованості атаки буде дуже важко зламати відпрацьовану роками систему оборони мадридців, у який ще й стиль гри дуже неприємний.

Вочевидь, першу зустріч обиві команди візьмуть на розвідку. Великої кількості голів точно не буде, а найбільш вірогідним результатом здається нічия.