"Гра була дуже важкою роботою для обох команд. Дуже мало моментів, але Челсі своїм скористався, гра була дуже рівною. Ми добре грали в захисті, користувалися перевагою в перехідних моментах. Переходимо до матчу-відповіді, який буде складним, як і всі ігри в Лізі чемпіонів. Ми повинні зберігати спокій, щоб пережити період, через який проходить команда.

Атлетіко – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми грали проти швидкої команди, і ми змогли стримати її швидкість, але також у них є Жиру й інші потужні гравці. Нам потрібно частіше володіти м'ячем, щоб краще розташовуватися в атаці. Ми будемо працювати над цим. Попереду важлива гра з Вільяреалом. Робота, робота і ще раз робота", – наводить слова Сімеоне Marca.

Зазначимо, що Атлетіко мінімально поступився Челсі через диво-гол Жиру ударом через себе. Матч-відповідь відбудеться 17 березня, початок о 22:00.

Челсі здобув мінімальну виїзну перемогу над Атлетіко завдяки бісіклеті Жиру та втручанню VAR