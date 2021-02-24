"Игра была очень тяжелой работой для обеих команд. Очень мало моментов, но Челси своим воспользовался, игра была очень ровной. Мы хорошо играли в защите, пользовались преимуществом в переходных моментах. Переходим к ответному матчу, который будет сложным, как и все игры в Лиге чемпионов. Мы должны сохранять спокойствие, чтобы пережить период, через который проходит команда.

Атлетико – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы играли против быстрой команды, и мы смогли сдержать ее скорость, но также у них есть Жиру и другие мощные игроки. Нам нужно чаще владеть мячом, чтобы лучше располагаться в атаке. Мы будем работать над этим. Впереди важная игра с Вильярреалом. Работа, работа и еще раз работа", – приводит слова Симеоне Marca.

Отметим, что Атлетико минимально уступил Челси из-за гола Жиру ударом через себя. Ответный матч состоится 17 марта, начало в 22:00.

Челси одержал минимальную выездную победу над Атлетико благодаря бисиклете Жиру и вмешательству VAR