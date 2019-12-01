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Атлетік здолав Гранаду, Севілья переграла Леганес та піднялась на другу сходинку: 15-й тур Прімери, матчі неділі

16:53 133 Читать на русском
Атлетік здолав Гранаду, Севілья переграла Леганес та піднялась на другу сходинку: 15-й тур Прімери, матчі неділі
Атлетік – Гранада – 2:0 / фото твіттер ФК Атлетік

У рамках 15-го туру відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 15-й тур

Севілья – Леганес – 1:0

Гол: Дієго, 63

Атлетік – Гранада – 2:0

Голи: Гарсія, 41 (пен), Берчіче, 83

Еспаньйол – Осасуна – початок матчу о 17:00

Хетафе – Леванте – початок матчу о 19:30

У недільному матчі 15-го туру іспанської Прімери Севілья у рідних стінах зустрічалась з Леганесом. Перший тайм минув за цілковитого домінування господарів, однак до забитих м'ячів справа не дійшла – 0:0. Втім, по перерві підопічні Лопетегі таки повели у рахунку – Дієго був першим на м'ячі під час "пожежі" у штрафному Леганеса й заштовхав "круглого" у ворота. Цей єдиний гол і вирішив долю протистояння на користь господарів – Севілья виходить на друге місце чемпіонату й очікує результату поєдинку між Барселоною та Атлетіко.

Атлетік вдома грав з Гранадою. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму – результативним ударом з "точки" відзначився Гарсія. По перерві "баски" виглядали гостріше, однак подвоїти перевагу їм вдалось ближче до кінця матчу – Лопес видав філігранну передачу на Берчіче, який в дотик відправив м'яч у сітку. Більше рахунок не змінювався – впевнена перемога Атлетіка в підсумку.

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Іспанія Севілья Севілья Гранада Гранада Леганес Леганес Атлетік Атлетік Еспаньйол Еспаньйол Хетафе Хетафе Леванте Леванте Осасуна Осасуна
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