"Ми не могли помитися, у дружини випадало волосся": капітан Аталанти з жахом пригадав виступи в Україні

Капітан Аталанти Алехандро Гомес пригадав період виступів за харківський Металіст. Як з'ясувалося, одноклубник Руслана Маліновського почувався в Україні не надто комфортно.

Зауважимо, 32-річний Гомес виступав у складі Металіста в сезоні 2013/14, після чого перейшов у Аталанту, за яку вже провів 220 поєдинків (53 голи, 59 асистів).

"Я провів 3 хороші сезони у складі Катанії, після чого отримав пропозиції від Атлетіко та Інтера. Тоді я був у розквіті сил, мені було 25 років, але ці клуби не мали грошей на трансфер. Катанія просила за мене 10 млн євро, Інтер давав 6. Зрештою, мадридці за 4 млн підписали Давіда Вілью (чемпіона світу та Європи у складі збірної Іспанії – прим. "Футбол 24).

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Зараз модно вимагати трансфер, сваритися з президентом, бойкотувати тренування, передсезонну підготовку і таке інше. Але тоді я не міг так вчинити. Це не мій метод. Навіть зараз, в Аталанті, я б цього не робив, хоча раніше мав чимало вигідних пропозицій.

Якраз у той час з'явився варіант з Металістом, який пробився у Лігу чемпіонів і боровся з Шахтарем за чемпіонство в Україні. У їхньому складі було чимало гравців з Аргентини, і я подумав: "А чому б і ні? Якщо вже не вдається переїхати в Іспанію чи перейти в Інтер, то можна хоча б залишитися в Європі і заробити пристойні гроші".

Зрештою, той рік у Металісті видався жахливим. Хоча саме завдяки тому періоду я пройшов хорошу життєву школу. Ми не могли нормально помитися та почистити зуби через забруднену воду, моя дружина перебувала в суцільній депресії, у неї навіть випадало волосся. Цей невідомий світ та війна призвели до того, що подумки я вже завершив кар'єру. Втім, це дозволило мені неабияк загартувати характер.

Один-єдиний плюс – хороші фінансові умови, завдяки яким я зробив чимало грошей. У грудні почалася війна, а я пішов звідти у вересні. Після цього я змушений був почати все з нуля в Аталанті, яка тоді була зовсім не такою сильною командою, як зараз", – розповів Гомес El Pais.

Сьогодні, 19 лютого, капітан Аталанти виведе свою команду на перший в історії клубу поєдинок плей-офф Ліги чемпіонів. Матч Аталанта – Валенсія стартує о 19:55.

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