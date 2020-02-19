Аталанта – Валенсия – видео голов

Аталанта встречается с Валенсией в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео лучших моментов матча Аталанта – Валенсия.
Аталанте удалось забить быстрый мяч. На 16-й минуте Алехандро Гомес прострелил из пределов штрафной, а Ханс Хатебур в стиле настоящего центрфорварда замкнул передачу с нескольких метров.
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Видео гола Хатебура:
А под занавес первого тайма бергамаски удвоили преимущество. Пашалич пасом нашел Иличича на линии штрафной, Йосип немного подработал мяч и мощно пробил верхом в дальний угол.
Видео гола Иличича:
До разгромного счет на старте второй половины игры довел Ремо Фройлер. Швейцарец подхватил мяч вблизи штрафной соперника и роскошно положил в дальний угол.
Видео гола Фройлера:
Видео гола Хатебура:
Видео гола Черишева: