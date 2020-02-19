toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ ТОТТЕНХЭМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Аталанта – Валенсия – видео голов

19 февраля 23:45 435 Читати українською
Аталанта – Валенсия – видео голов

Аталанта встречается с Валенсией в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео лучших моментов матча Аталанта – Валенсия.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

Аталанте удалось забить быстрый мяч. На 16-й минуте Алехандро Гомес прострелил из пределов штрафной, а Ханс Хатебур в стиле настоящего центрфорварда замкнул передачу с нескольких метров.

Аталанта – Валенсия: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский все же не попал в стартовый состав

Видео гола Хатебура:

А под занавес первого тайма бергамаски удвоили преимущество. Пашалич пасом нашел Иличича на линии штрафной, Йосип немного подработал мяч и мощно пробил верхом в дальний угол.

Видео гола Иличича:

До разгромного счет на старте второй половины игры довел Ремо Фройлер. Швейцарец подхватил мяч вблизи штрафной соперника и роскошно положил в дальний угол.

Видео гола Фройлера:

Видео гола Хатебура:

Видео гола Черишева:

blog_ava
Боруссия добыла победу над ПСЖ: тактическая победа Фавра, Неймар и Мбаппе оставляют Париж в игре, а Холанд бьёт рекорды
19 февраля
1588
Теги
Видеоновости Лига чемпионов Аталанта - Валенсия Валенсия Валенсия Аталанта Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси
    Світ — 19 фев658 Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси
19
час
:
25
мин
Шахтер
19:55
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук