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Аталанта – Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЧ – Маліновський все ж не потрапив у стартовий склад

19 лютого 20:56 2602 Читать на русском
Аталанта – Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЧ – Маліновський все ж не потрапив у стартовий склад
Аталанта – Валенсія: онлайн-трансляція матчу ЛЧ 19 лютого 2020 – Маліновський потрапив у запас

Аталанта і Валенсія зіграють перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Руслан Маліновський опинився в запасі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Валенсія, стартує о 22:00 за київським часом. Гру приймає Мілан, стадіон Сан-Сіро. Команда Маліновського, якого планували в основі на Валенсію, вибила Шахтар і за багатьма статистичними показниками заслужено посіла друге місце у квартеті "гірників" на груповому етапі ЛЧ 2019/20. Іспанський клуб гірше виступає в чемпіонаті, ніж бергамаски, зате "кажани" обійшли минулорічного півфіналіста головного єврокубкового турніру – Аякс. Це дуель команд, які багато забивають, але й чимало пропускають, тому від них завжди можна очікувати якогось шоу.

Аталанта – Валенсія: Маліновський повертається у Лігу чемпіонів, а його команду вважають фаворитом

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Кальдара – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Госенс – Папу Гомес, Пашаліч – Ілічіч

Валенсія: Хауме Доменек – Васс, Діакабі, Мангала, Гайя – Ферран Торрес, Кондогбія, Парехо, Солер – Гедеш, Максі Гомес

Аталанта – Валенсія: онлайн-трансляція матчу 19 лютого 2020 – Маліновський все ж не потрапив у стартовий склад

blog_ava
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Ліга чемпіонів Українці за кордоном Збірна України Аталанта - Валенсія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Валенсія Валенсія Аталанта Аталанта
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