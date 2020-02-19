Аталанта – Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЧ – Маліновський все ж не потрапив у стартовий склад

Аталанта і Валенсія зіграють перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Руслан Маліновський опинився в запасі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Валенсія, стартує о 22:00 за київським часом. Гру приймає Мілан, стадіон Сан-Сіро. Команда Маліновського, якого планували в основі на Валенсію, вибила Шахтар і за багатьма статистичними показниками заслужено посіла друге місце у квартеті "гірників" на груповому етапі ЛЧ 2019/20. Іспанський клуб гірше виступає в чемпіонаті, ніж бергамаски, зате "кажани" обійшли минулорічного півфіналіста головного єврокубкового турніру – Аякс. Це дуель команд, які багато забивають, але й чимало пропускають, тому від них завжди можна очікувати якогось шоу.

Аталанта – Валенсія: Маліновський повертається у Лігу чемпіонів, а його команду вважають фаворитом

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Кальдара – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Госенс – Папу Гомес, Пашаліч – Ілічіч

Валенсія: Хауме Доменек – Васс, Діакабі, Мангала, Гайя – Ферран Торрес, Кондогбія, Парехо, Солер – Гедеш, Максі Гомес

Аталанта – Валенсія: онлайн-трансляція матчу 19 лютого 2020 – Маліновський все ж не потрапив у стартовий склад