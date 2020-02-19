Аталанта – Валенсія: Гасперіні усіх перехитрив з Маліновським у матчі Ліги чемпіонів

Руслан Маліновський мав розпочати поєдинок Ліги чемпіонів Аталанта – Валенсія у стартовій одинадцятці, інформував фанатський сайт італійського клубу. Та, схоже, це були тактичні хитрощі Гасперіні.

На сьогоднішньому тренуванні перед матчем 1/8 ЛЧ Аталанта – Валенсія головний тренер господарів Джан П'єро Гасперіні награвав Руслана Маліновського у стартовому складі. Українець повинен був скласти атакувальне тріо разом з Папу Гомесом та Йосіпом Ілічічем, повідомляє Calcio Atalanta. У підсумку місце вихованця Шахтаря в основі посів Марко Пашаліч.

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Напередодні практично всі видання прогнозували хавбеку збірної України місце в запасі, а вихід з перших хвилин віддавали Дувану Сапаті. Такої думки, були, зокрема, як офіційний сайт УЄФА, так і Gazetta dello Sport. Саме колумбійця Маліновський начебто мав замінити у стартовому складі, але не судилося.

До слова, матч Аталанта – Валенсія стартує сьогодні о 22:00. У поточній Лізі чемпіонів Маліновський провів всі 6 поєдинків групового турніру, маючи в активі гол у ворота Ман Сіті. Щоправда, українець лише одного разу виходив з перших хвилин – якраз у тому поєдинку проти чемпіонів Англії, у якому відзначився голом.

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