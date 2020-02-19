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Аталанта – Валенсія: Гасперіні усіх перехитрив з Маліновським у матчі Ліги чемпіонів

19 лютого 16:00 36261 Читать на русском
Аталанта – Валенсія: Гасперіні усіх перехитрив з Маліновським у матчі Ліги чемпіонів
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Руслан Маліновський мав розпочати поєдинок Ліги чемпіонів Аталанта – Валенсія у стартовій одинадцятці, інформував фанатський сайт італійського клубу. Та, схоже, це були тактичні хитрощі Гасперіні.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

На сьогоднішньому тренуванні перед матчем 1/8 ЛЧ Аталанта – Валенсія головний тренер господарів Джан П'єро Гасперіні награвав Руслана Маліновського у стартовому складі. Українець повинен був скласти атакувальне тріо разом з Папу Гомесом та Йосіпом Ілічічем, повідомляє Calcio Atalanta. У підсумку місце вихованця Шахтаря в основі посів Марко Пашаліч.

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Напередодні практично всі видання прогнозували хавбеку збірної України місце в запасі, а вихід з перших хвилин віддавали Дувану Сапаті. Такої думки, були, зокрема, як офіційний сайт УЄФА, так і Gazetta dello Sport. Саме колумбійця Маліновський начебто мав замінити у стартовому складі, але не судилося.

До слова, матч Аталанта – Валенсія стартує сьогодні о 22:00. У поточній Лізі чемпіонів Маліновський провів всі 6 поєдинків групового турніру, маючи в активі гол у ворота Ман Сіті. Щоправда, українець лише одного разу виходив з перших хвилин – якраз у тому поєдинку проти чемпіонів Англії, у якому відзначився голом.

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Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Ліга чемпіонів Головне Українці за кордоном Аталанта - Валенсія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Валенсія Валенсія Аталанта Аталанта Дуван Сапата Дуван Сапата
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