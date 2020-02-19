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Аталанта – Валенсия: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский все же не попал в стартовый состав

20:59 832 Читати українською
Аталанта – Валенсия: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский все же не попал в стартовый состав
Аталанта – Валенсия: онлайн-трансляция матча ЛЧ 19 февраля 2020 – Малиновский попал в запас

Аталанта и Валенсия сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Руслан Малиновский оказался в запасе. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

16’ Ханс Хатебур
 
16’ Ханс Хатебур

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Валенсия, стартует в 22:00 по киевскому времени. Игру принимает Милан, стадион Сан-Сиро. Команда Малиновского, которого планировали в основе на Валенсию, выбила Шахтер и по многим статистическим показателям заслуженно заняла второе место в квартете "горняков" на групповом этапе ЛЧ 2019/20. Испанский клуб хуже выступает в чемпионате, чем бергамаски, зато "летучие мыши" обошли прошлогоднего полуфиналиста главного еврокубка – Аякс. Это дуэль команд, которые много забивают, но и немало пропускают, поэтому от них всегда можно ожидать какого-то шоу.

Аталанта – Валенсия: Малиновский возвращается в Лигу чемпионов, а его команду считают фаворитом

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимшити – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Госенс – Папу Гомес, Пашалич – Иличич

Валенсия: Хауме Доменек – Васс, Диакаби, Мангала, Гайя – Ферран Торрес, Кондогбия, Парехо, Солер – Гедеш, Макси Гомес

Аталанта – Валенсия: онлайн-трансляция матча ЛЧ 19 февраля 2020 – Малиновский попал в запас

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Лига чемпионов Украинцы за рубежом Сборная Украины Аталанта - Валенсия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Валенсия Валенсия Аталанта Аталанта
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