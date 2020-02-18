Аталанта – Валенсія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Аталанта приймає Валенсію в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на матч та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Валенсія відбудеться 19 лютого в Мілані на легендарному стадіоні Сан-Сіро. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Аталанта – Валенсія, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

У першому поєдинку двоматчевого протистояння букмекери віддають перевагу команді Руслана Маліновського. Фахівці William Hill перемогу італійців оцінюють коефіцієнтом 1.73. На успіх Валенсії пропонують поставити за 4.50. Нічия – 3.80.

Авторитетна контора BWin солідарна з колегами, але відводить гостям дещо більші шанси. Домашній успіх Аталанти презентований коефіцієнтом 1.72, а ймовірна перемога левантійців котується 4.33. Тоді як нічия – 3.90.

Обидві команди грають у яскравий відкритий футбол, тому матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити з пристойним коефіцієнтом 1.75, а на відповідний тотал менше – за 2.0.

Нагадаємо, саме Аталанта вибила Шахтар з Ліги чемпіонів. Команда Руслана Маліновського перемогла "гірників" у вирішальному матчі на ОСК Металіст з рахунком 3:0.

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