Аталанта – Валенсия: прогноз на матч Лиги чемпионов

Аталанта принимает Валенсию в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Валенсия состоится 19 февраля в Милане на знаменитом стадионе Сан-Сиро. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Аталанта – Валенсия, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В первом поединке двухматчевого противостояния букмекеры отдают предпочтение команде Руслана Малиновского. Специалисты William Hill победу итальянцев оценивают коэффициентом 1.73. На успех Валенсии предлагают поставить за 4.50. Ничья – 3.80.

Авторитетная контора BWin солидарна с коллегами, но отводит гостям несколько больше шансов. Домашний успех Аталанты представлен коэффициентом 1.72, а вероятная победа левантийцев котируется 4.33. Тогда как ничья – 3.90.

Обе команды играют в яркий открытый футбол, поэтому матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить с приличным коэффициентом 1.75, а на соответствующий тотал меньше – за 2.0.

Напомним, именно Аталанта выбила Шахтер из Лиги чемпионов. Команда Руслана Малиновского победила "горняков" в решающем матче на ОСК Металлист со счетом 3:0.

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