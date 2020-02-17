УЄФА запровадив нову індивідуальну нагороду в Лізі чемпіонів

УЄФА прийняв рішення відзначати найкращих гравців матчу у плей-офф Ліги чемпіонів.

Щоб відзначити найкращих гравців в найпрестижнішому клубному турнірі Європи, УЄФА після кожної гри плей-офф у Лізі чемпіонів вручатиме офіційну нагороду найкращому гравцю матчу, інформує офіційний сайт організації.

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Визначати переможців будуть спостерігачі УЄФА, які будуть присутні на стадіонах. На найближчих матчах це будуть головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес, екс-гравець Манчестер Юнайтед Філ Невілл, колишній нападник збірної Ірландії Роббі Кін, екс-захисник Реала Айтор Каранка та інші експерти.

Нагадаємо, що перші матчі 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудуться завтра, 18 лютого – дортмундська Борусія прийме ПСЖ, а в Мадриді зійдуться Атлетіко та Ліверпуль.

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