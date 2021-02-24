Аталанта у минулому році дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а у поточному сезоні цілком могла повторити досягнення – і це попри номінально важкий жереб, який звів команду з Реалом. Мадридці нині дуже нестабільні, але ще більшою проблемою колективу стали травми. Через них у Бергамо "вершкові" відправились без дев'яти футболістів основи – Зінедін Зідан не міг розраховувати на Рамоса, Марсело, Карвахаля, Вальверде, Одріосолу, Мілітао, Родріго, Азара та Бензема.

Джан П'єро Гасперіні на цю зустріч вирішив приберегти Маліновського в запасі, довірившись Пессіні. Не тільки він міг скаржитись на долю – на лавці також залишився і лідер Ілічіч. Крім того, через травму гру пропускав Хатебур, якого замінив Меле. На всіх інших позиціях вийшли основні виконавці.

У перші 15 хвилин матчу на полі було відверто нудно. Команди демонстрували посередній темп і почергово володіли м'ячем без загострення. Ніхто не хотів ризикувати. На такому тлі досить іронічно виглядав епізод на 18-й хвилині, коли всі несподівано відмовились від обережності: Реал розкатав шикарну атаку з потенційним виходом Менді 2-в-1, а Фройлер у спробі вибити м'яч зрізав француза (а той встиг прокинути сферу перед контактом) – це був не пенальті, але пряма червона! Аталанта залишилась у меншості. За 12 хвилин відсутність Ремо компенсував вихід Пашаліча замість Сапати.

Реал не одразу скористався чисельною більшістю. Той же перспективний штрафний після фолу Фройлера завершився ударом Іско в стінку та добиванням Васкеса по горобцях. На 25-й хвилині хороший прохід лівим флангом аж у карний майданчик вдався Начо – центрбек пробив у дальню дев'ятку, але вийшло неточно. От, власне, і все, щоб створили команди до завершальної частини першого тайму. Його середина виявилась катастрофічно повільною та нудною.

В принципі, і на останніх хвилинах тайму чогось неймовірного вболівальники не побачили. В основний час явно гольових моментів не виникло, але команди розкрились і почали стріляти по воротах. Так, на 37-й Іско з розвороту завдав удару метрів з 11-ти – м'яч повільно пройшов повз ліву стійку. На 39-й він же помітив у вільній зоні перед карним майданчиком Вінісіуса, а той одразу ж пробив – вище воріт. Аталанта огризнулася пострілом Муріеля на 41-й з лінії півкола, однак Луїс поспішив – сфера пролетіла у метрі від лівого кута.

Найкращий шанс відкрити рахунок мав Реал. Це сталося вже у компенсований до першого тайму час: Вінісіус красиво обіграв Толоі та отримав по ногах, арбітр призначив штрафний, а подачу Крооса з нього Варан замкнув ударом головою метрів з шести – Голліні парирував грудьми! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

В другому таймі Реал вже явно зробив спробу реалізувати свою перевагу в кількості. Мадридці одразу затиснули Аталанту на її третині й почали створювати моменти: так, вже на 48-й хвилині Модріч мав відкривати рахунок ударом метрів з 15-ти після пасу від Асенсіо – втім, м'яч пройшов у сантиметрах від лівої стійки! На 53-й же забивати повинен був Вінісіус, який прийняв подачу з лівого флангу на лінію воротарського й вистрілив другим дотиком – сфера пролетіла над поперечкою! Крім того, у "вершкових" пройшло кілька хороших атак без завершення. Господарі ж навіть до м'яча не торкалися.

Джан П'єро Гасперіні спробував освіжити команду, випустивши на 56-й хвилині Ілічіча, а Зінедін Зідан вже на 57-й кинув у бій Маріано. Здавалося, що тепер гра розкриється, але вийшло навпаки – Реал продовжив володіти ініціативою й розкатувати атаки, але Аталанта якісно закрилася на власній третині. Як наслідок, до 85-ї хвилини вболівальники побачили тільки кволий удар Модріча зовнішнім боком стопи, постріл Асенсіо зі штрафного в руки Голліні та удар Крооса з дистанції повз дальню дев'ятку.

Зінедін Зідан розумів ідейну кризу своїх підопічних, але посилити гру було вже ніким. Головний тренер "вершкових" змушений був кидати у бій молодих Дуро та Аррібаса, а Джан П'єро Гасперіні на 86-й відповів виходом Паломіно та Маліновського – причому Руслан замінив свіжого Ілічіча. Не встигли новачки зробити перший дотик до м'яча, як Реал несподівано відкрив рахунок: Менді отримав передачу від Модріча й метрів з 24-х завдав красивого обвідного удару в правий нижній кут – 0:1!

У компенсований час Аталанта не змогла провести хоча б якийсь удар по воротах, а от Мадрид міг ще й подвоїти перевагу. На жаль для гостей, постріл Каземіро з відскоку метрів з шести встигли заблокувати. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Реала.