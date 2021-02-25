Реал вважався фаворитом зустрічі, але перший тайм не подарував вболівальникам забитих м'ячів. Глядачі побачили вилучення Фройлера після фолу на Менді та втрачені можливості Іско, Вінісіуса та Варана.

Реал на виїзді мінімально переміг Аталанту, граючи у більшості весь матч – Маліновський отримав вісім хвилин

По перерві Королівський клуб намагався сповна скористатись чисельною перевагою. Аталанта все ж не витримала тиску та пропустила на 86 хвилині. Менді вдався красивий обвідний удар з-за меж штрафного, який виявився переможним. Кілька секунд перед тим на полі з'явився Руслан Маліновський.

1:0 – підопічні Зідана святкують мінімальну перемогу над командою Гасперіні.