toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

Аталанта – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

21:53 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Аталанта – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Аталанта зустрінеться з ПСЖ в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади та посиланна на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта – ПСЖ розпочався о 22:00 і пройде на стадіоні Да Луж у Лісабоні. Телетрансляцію проводить канал "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24". Руслан Маліновський залишився в запасі.

Аталанта – ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – команда Маліновського сподівається на продовження казки

Стартові склади

Аталанта: Спортьєлло – Толої, Кальдара, Джимшиті – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Пашаліч, Гомес – Сапата

Запасні: Джельмі, Россі, Шутало, Паломіно, Чіборра, Мурієль, Пікколі, Маліновський, да Ріва, Кастань, Белланова, Коллі

ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Еррера, Маркіньйос, Гуйє – Сарабія, Ікарді, Неймар

Запасні: Ріко, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотінг, Діалло, Дракслер, Баккер, Калімуендо-Муїнга, Дагба, Руїс-Атіль, Мбе Со

"Це справді може бути Аталанта": Маліновському і Ко пророчать долю історичної сенсації ЛЧ, а Пірло дуже пощастило

blog_ava
Україна обійшла Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА
09:47
15954
Теги
Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта ПСЖ ПСЖ Аталанта - ПСЖ Руслан Руслан Маліновський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
12
хв
Балкани
17:30
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?