Аталанта – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта – ПСЖ розпочався о 22:00 і пройде на стадіоні Да Луж у Лісабоні. Телетрансляцію проводить канал "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24". Руслан Маліновський залишився в запасі.
Аталанта – ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – команда Маліновського сподівається на продовження казки
Стартові склади
Аталанта: Спортьєлло – Толої, Кальдара, Джимшиті – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Пашаліч, Гомес – Сапата
Запасні: Джельмі, Россі, Шутало, Паломіно, Чіборра, Мурієль, Пікколі, Маліновський, да Ріва, Кастань, Белланова, Коллі
ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Еррера, Маркіньйос, Гуйє – Сарабія, Ікарді, Неймар
Запасні: Ріко, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотінг, Діалло, Дракслер, Баккер, Калімуендо-Муїнга, Дагба, Руїс-Атіль, Мбе Со
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