Аталанта – ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – команда Маліновського сподівається на продовження казки

Аталанта – ПСЖ

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу

12 серпня, 22:00. Лісабон, Ештадіу да Луж

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чвертьфінальну стадію Ліги чемпіонів розпочнуть Аталанта і ПСЖ, які вперше в історії новітньої ЛЧ визначать півфіналіста за підсумками однієї гри. Обидві команди ще ніколи не вигравали найпрестижніший клубний турнір Європи – ба більше, бергамаски взагалі проводять дебютний сезон у Лізі чемпіонів.

Ніхто не міг подумати, що в 1/4 фіналу саме Аталанта залишиться єдиним представником Італії у ЛЧ. Вихід Аталанти до "фіналу восьми" став несподіванкою для всіх – тим більше, якщо пригадати шлях Маліновського та Ко у груповому турнірі. Три стартові матчі Аталанта програла, проте ривок у другому колі дозволив бергамаскам застрибнути у вагон потяга під назвою "1/8 фіналу". Навіть Гасперіні на передматчевій прес-конференції зізнався, що "богині" певною мірою пощастило.

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ПСЖ дістався до цієї стадії ЛЧ вперше з сезону 2015/16 – тоді на шляху команди Лорана Блана став Манчестер Сіті (2:3 за сумою двох матчів). Загалом у своїй історії парижани лише одного разу виходили до четвірки найкращих – у сезоні 1995/96 французів не пустив у фінал феноменальний у ті часи Мілан.

У 1/8 фіналу Аталанта вибила з турніру Валенсію (4:1, 4:3), а ПСЖ після виїзної поразки від Борусії Д взяв реванш у рідних стінах – 2:0. Зауважимо, що бергамаски виграли останні 4 єврокубкові матчі та втримують клубний рекорд за тривалістю переможної серії у євротурнірах.

Якщо б цей поєдинок проходив хоча б місяць тому, то Аталанта вважалася б явним фаворитом дуелі, але з того часу чимало змінилося. Бергамаски на фініші Серії А втратили ту легкість, з якою обігрували своїх суперників після виходу з карантину. ПСЖ, натомість, зіграв два офіційних матчі та виграв два трофеї – Кубок Франції та Кубок французької ліги. Наразі експерти та букмекери вже віддають перевагу парижанам у боротьбі за півфінал.

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Окремої уваги заслуговує Руслан Маліновський. Після відновлення Серії А українець у кількох матчах був головною дійовою особою Аталанти. Від його гармати страждали гранди в особі Ювентуса та Лаціо, а свій дебютний сезон в Серії А 27-річний Маліновський завершив із показником 8 голів та 5 асистів у 34-х матчах. Щоправда, лідер збірної України лише 6 разів провів на полі всі 90 хвилин (з них – один матч у ЛЧ проти Манчестер Сіті). Руслан повинен отримати ігровий час від Гасперіні, але чи вийде українець у старті – питання відкрите.

Статистика протистояння та цікаві факти

– Аталанта та ПСЖ раніше ніколи не зустрічалися в офіційних поєдинках.

– Парижани пропустили лише 4 голи – найкращий захист серед усіх команд ЛЧ 2019/20.

– Команда Томаса Тухеля забила 20 голів у поточному розіграші ЛЧ – це другий результат разом з Манчестер Сіті (лідирує Баварія – 31 гол). Французи забивають у останніх 32-х матчах турніру поспіль. В активі Аталанти 16 результативних ударів.

– Підопічні Гасперіні найбільше порушують правила в ЛЧ 2019/20 – 123 фоли. У РБ Лейпциг, який йде другим, на 17 фолів менше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ілічіч, Голліні – Курзава, Верратті

Дискваліфіковані: Ді Марія

Під питанням: Мбаппе

І Томас Тухель, і Джан П'єро Гасперіні зіткнулися з кадровими проблемами. Бергамаскам точно не допоможе Йосіп Ілічіч, який з 5-ма голами є найкращим бомбардиром команди в Лізі чемпіонів. Словенець після травми впав у депресію та перебуває на батьківщині. Також не зіграє основний воротар П'єрлуїджі Голліні – замість нього вийде Марко Спортьєлло, який має в своєму активі лише один зіграний поєдинок у поточному розіграші турніру.

У ПСЖ теж величезні проблеми. У фіналі Кубка Франції травму отримав Кіліан Мбаппе, який зберігає шанси вийти на поле, але на весь поєдинок чемпіона світу точно не вистачить. Травмований і Марко Верратті, шанси якого зіграти проти Аталанти оцінюють вкрай низько. Точно не зіграють Анхель Ді Марія, Едінсон Кавані та Тома Меньє. Перший дискваліфікований, а двоє останніх вже покинули клуб після завершення контрактів. Остання втрата парижан – травмований Лайвен Курзава. Травму примудрився отримати навіть Томас Тухель, який зламав ногу. Втім, наставник парижан готовий керувати командою з тренерської лави.

Орієнтовні склади на матч Аталанта – ПСЖ

Аталанта: Спортьєлло – Паломіно, Толої, Джімшиті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Пашаліч, Гомес – Сапата

ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Маркіньйос, Гуйє, Еррера – Сарабія, Ікарді, Неймар

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Букмекери вважають ПСЖ фаворитом поєдинку. Для цього є всі підстави – індивідуальний клас гравців парижан вищий за їхніх опонентів із Бергамо, а сумарна трансферна вартість ПСЖ вища одразу втричі. У розпорядженні Джан П'єро Гасперіні немає зірок на кшталт Кіліана Мбаппе, Неймара чи Мауро Ікарді. Звісно, імена у футбол не грають, проте у подібних матчах на перший план часто виходить досвід, якого у французів значно більше.

Останні результати Аталанти в чемпіонаті свідчать, що команда Руслана Маліновського серйозно здала. Звісно, у бергамасків був час перепочити та підготуватися до історичної для себе гри, але на папері ПСЖ виглядає явним фаворитом на здобуття путівки у півфінал.

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