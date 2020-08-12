Аталанта – ПСЖ: Малиновский попал в заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе остался в запасе

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов Аталанта – ПСЖ начнётся в 22:00 и пройдёт на стадионе Да Луж в Лиссабоне. Телетрансляцию проведёт канал "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24". Руслан Малиновский остался в запасе.
Аталанта – ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов – команда Малиновского надеется на продолжение сказки
Стартовые составы
Аталанта: Спортьелло – Толой, Кальдара, Джимшити – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Пашалич, Гомес – Сапата
Запасные: Джельми, Росси, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, да Рива, Кастань, Белланова, Колли
ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат – Эррера, Маркиньос, Гуйе – Сарабия, Икарди, Неймар
Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Мюинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со
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