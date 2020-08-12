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Аталанта – ПСЖ: Малиновский попал в заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе остался в запасе

20:56 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Малиновский попал в заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе остался в запасе
Аталанта – ПСЖ: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Аталанта встретится с ПСЖ в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов Аталанта – ПСЖ начнётся в 22:00 и пройдёт на стадионе Да Луж в Лиссабоне. Телетрансляцию проведёт канал "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24". Руслан Малиновский остался в запасе.

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Стартовые составы

Аталанта: Спортьелло – Толой, Кальдара, Джимшити – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Пашалич, Гомес – Сапата

Запасные: Джельми, Росси, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, да Рива, Кастань, Белланова, Колли

ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат – Эррера, Маркиньос, Гуйе – Сарабия, Икарди, Неймар

Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Мюинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со

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