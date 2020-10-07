Бергамський клуб подав до УЄФА офіційну заявку перед стартом у найпрестижнішому євротурнірі.

Аталанта другий рік поспіль виходить у груповий етап Ліги чемпіонів. Команда Руслана Маліновського цього сезону виступатиме у групі D, де її суперниками стануть англійський Ліверпуль, нідерландський Аякс та данський Мітьюлланд.

До бажаного списку потрапило 25 футболістів, повідомляє видання Gazzetta.it.

Ювентус визначився із заявкою на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

Воротарі: П'єрлуїджі Голліні, Марко Карнесеккі, Марко Спортьєлло, Франческо Россі;

Захисники: Рафаель Толої, Маттіа Кальдара, Жозе Паломіно, Крістіан Куті Ромеро, Берат Джімшиті, Ханс Хатебур, Робін Госенс, Крістіано Пічіні, Фабіо Депаолі, Хоан Мохіка;

Півзахисники: Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маріо Пашаліч, Маттео Пессіна, Руслан Маліновський, Алехандро Папу Гомес;

Нападники: Йосіп Ілічіч, Крістіан Сапата, Луїс Мурієль, Олексій Міранчук, Сем Ламмерс.

Варто зазначити, що у заявку потрапив словенець Йосіп Ілічіч, який давно не грав через травму і депресію. Натомість не знайшлося місця у переліку хорвату Бошко Шуталу.

Ювентус підірвав бомбу, Фонсека отримав бажане, екс-зірка УПЛ продовжує Одіссею – топ-7 трансферів дедлайну в Серії А