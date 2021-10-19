Джан П'єро Гасперіні взяв із собою лише 20 футболістів, адже чимало важливих гравців травмовані. Найбільші проблеми у центрі захисту, де з основних готові грати лише Паломіно та Деміраль.

Манчестер Юнайтед – Аталанта: англійці у кабінетах "відвоювали" ключового гравця на матч проти Маліновського і компанії

Якщо Аталанта звично гратиме з трьома центрбеками, то доведеться довіритися або орендованому з Верони Маттео Ловато, який у нинішньому сезоні зіграв лише 29 хвилин, або ж 17-річному Джорджо Скальвіні. Для останнього це дебютне потрапляння у заявку на матч Ліги чемпіонів.

Голкіпери: Муссо, Россі, Спортьєлло

Захисники: Меле, Паломіно, Пеццелла, Деміраль, Скальвіні, Ловато, Дзаппакоста

Півзахисники: Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Маліновський, Міранчук, Пашаліч

Нападники: Мурієль, Ілічіч, Сапата, Пікколі

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