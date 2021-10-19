Аталанта оголосила заявку на матч проти Манчестер Юнайтед – у команди Маліновського великі проблеми
Делегація бергамасків прибула у Манчестер, де 20 жовтня Аталанта зіграє матч 3-го туру групового етапу ЛЧ.
Джан П'єро Гасперіні взяв із собою лише 20 футболістів, адже чимало важливих гравців травмовані. Найбільші проблеми у центрі захисту, де з основних готові грати лише Паломіно та Деміраль.
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Якщо Аталанта звично гратиме з трьома центрбеками, то доведеться довіритися або орендованому з Верони Маттео Ловато, який у нинішньому сезоні зіграв лише 29 хвилин, або ж 17-річному Джорджо Скальвіні. Для останнього це дебютне потрапляння у заявку на матч Ліги чемпіонів.
Голкіпери: Муссо, Россі, Спортьєлло
Захисники: Меле, Паломіно, Пеццелла, Деміраль, Скальвіні, Ловато, Дзаппакоста
Півзахисники: Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Маліновський, Міранчук, Пашаліч
Нападники: Мурієль, Ілічіч, Сапата, Пікколі
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