Манчестер Юнайтед вирішив проблему правого захисника на поєдинок 3-го туру ЛЧ проти Аталанти.

Дискваліфікація Арона Ван-Біссаки скорочена з двох матчів до одного, інформує офіційний сайт УЄФА.

Аталанта переживає кадрові проблеми – ще один гравець втрачений до кінця групи Ліги чемпіонів

Оборонець Манчестер Юнайтед отримав пряму червону картку ще у поєдинку першого туру проти Янг Бойз. Попередньо його дискваліфікували на дві гри, але Дисциплінарний комітет погодився з апеляцією. Ван-Біссака вже відбув покарання, пропустивши зустріч з Вільяреалом.

Нагадаємо, у третьому турі ЛЧ "червоні дияволи" прийматимуть Аталанту. Команда Руслана Маліновського з 4 очками очолює групу F, а в активі МЮ 3 пункти.

Іспит для Роналду та Лєвандовскі, "кризове дербі" Барселони, пекельний виїзд Моурінью: топ-матчі євровікенду