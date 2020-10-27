Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Аякс стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок группы D проходил в Бергамо – "богиня" впервые в своей истории сыграла домашний матч ЛЧ на родной арене. Как известно, в сезоне 2019/20 команда Руслана Малиновского играла в Милане на Сан-Сиро. В первом туре Аталанта разгромила на выезде Митьюлланд, а амстердамцы дома минимально уступили Ливерпулю. Таким образом, подопечные Гасперини подходили к матчу в статусе лидера квартета.

Руслан Малиновский начал поединок в запасе. Полузащитник сборной Украины пропустил игру в Дании из-за травмы – соответственно, противостояние с Аяксом могло стать дебютным для Малиновского в текущем сезоне ЛЧ.

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Аякс довольно неожиданно захватил инициативу с первых минут игры. Удар Тадича был неточным, а после еще одной попытки Спортьелло забрал мяч. Аталанта ответила только падением Сапаты в штрафной площадке – без пенальти. После подачи углового Мазрауи положил корпус и пробил с отскока – выше. Лишь на 14-й минуте бергамаски провели первую атаку, которая завершилась ударом. Попытка Гомеса была неудачной, как и удар Иличича в следующей атаке.

Аталанта перехватила инициативу. Гости перестали успевать за юркими игроками "богини" – как следствие, две желтые уже к 20-й минуте (Траоре и Классен). Дурному примеру решил последовать Иличич, получивший предупреждение за срыв атаки. Классный шанс был у Аякса на 27-й минуте. Антони мощно приложился из-за пределов штрафной – Спортьелло забрал круглого.

На 28-й минуте амстердамцы получили право на пенальти. Дамир Скомина решил, что действия Госенса против Траоре тянули на 11-метровый. К мячу подошел Тадич, который спокойно пробил по центру и вывел Аякс вперед. Первый гол подопечных Тен Хага в текущей ЛЧ. Через 10 минут аяксиды удвоили свое преимущество. Лассина Траоре с острого угла отправил мяч в ближний угол после прострела нерес и неуверенной игры Спортьелло. 0:2 – холодный душ для подопечных Гасперини.

Сапата ворвался в штрафную и пробил с острого угла, однако значительно выше. Это был последний шанс в первом тайме, по итогам которого Аякс оформил комфортное для себя преимущество. Андре Онана фактически не вступал в игру.

В дебюте второго тайма Аталанта могла сократить отставание. Иличич мощно пробил со штрафного, однако камерунский голкипер продемонстрировал чудеса реакции. И тут же Спортьелло спас хозяев от третьего пропущенного мяча. Но на 53-й минуте "богиня" все же забила. Гомес навесил на дальнюю штангу, которую ударом головой замкнул Сапата. Аталанта продолжала давить, а на 60-й минуте восстановила паритет. Сапата с острого угла едва не порвал сетку, поразив дальнюю девятку.

Толо навешивал в штрафную и попал в руку Тальяфико – нет пенальти. Аякс откровенно "поплыл". Затяжная атака Аталанты завершилась сейвом кипера после удара Пашалича. Мяч снова отскочил к хорвату, который не сумел попасть в пустой угол! Аякс ответил ударом Антони после эффектной скидки Траоре – сейв Спортьелло. На 78-й минуте Гасперини провел первые замены – Муриэль и Малиновский вышли вместо Гомеса и Иличича. Украинец мог принести победу Аталанте своим фирменным дальним ударом, но Онана забрал мяч. А на 90-й минуте Руслан с линии штрафной зарядил выше, после чего еще и получил желтую за грубый фол против Антони, который не смог продолжить матч. Это был последний момент в матче.

2:2 – команда Гасперини провалила первый тайм, но после перерыва спаслась от поражения и могла претендовать на большее. В следующем туре Аталанта сыграет с Ливерпулем – у обеих команд по 4 очка.

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