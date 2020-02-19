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Аталанта – Валенсия: Гасперини всех перехитрил с Малиновским в матче Лиги чемпионов

16:02 1981 Читати українською
Аталанта – Валенсия: Гасперини всех перехитрил с Малиновским в матче Лиги чемпионов
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Похоже, Руслан Малиновский должен был начать поединок Лиги чемпионов Аталанта – Валенсия в стартовой одинадцатке, информировал фанатский сайт итальянского клуба. Но, похоже, это были тактические уловки Гасперини.

16’ Ханс Хатебур
 
16’ Ханс Хатебур

На сегодняшней тренировке перед матчем 1/8 ЛЧ Аталанта – Валенсия главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини наигрывал Руслана Малиновского в стартовом составе. Украинец должен был составить атакующее трио вместе с Папу Гомесом и Йосипом Иличичем, сообщал портал Calcio Atalanta. В итоге место воспитанника Шахтера в основе занял Марко Пашалич.

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Накануне практически все издания прогнозировали хавбеку сборной Украины место в запасе, а выход с первых минут отдавали Дувану Сапате. Такого мнения, были, в частности, как официальный сайт УЕФА, так и Gazetta dello Sport. Именно колумбийца Малиновский якобы и должен был заменить в стартовом составе, но не суждено.

К слову, матч Аталанта – Валенсия стартует сегодня в 22:00. В текущей Лиге чемпионов Малиновский провел все 6 поединков группового турнира, имея в активе гол в ворота Манчестер Сити. Правда, украинец лишь однажды выходил с первых минут – как раз в том поединке против чемпионов Англии, в котором отметился голом.

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Лига чемпионов Украинцы за рубежом Главное Аталанта - Валенсия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Валенсия Валенсия Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Дуван Сапата Дуван Сапата
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