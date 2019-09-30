Аталанта – Шахтар: Тайсон похвалив лідера бергамасків, з яким грав у Металісті

Капітан Шахтаря Тайсон підкреслює, що результати першого туру Ліги чемпіонів для його команди та Аталанти вже не мають значення, а "гірники" гратимуть завтра у свій футбол.

"Звичайно, ми налаштовуємося на складну гру, серйозного суперника, але для нас кожна гра є важливою. В будь-якому змаганні, в кожному матчі ти маєш виходити та віддавати свій максимум на полі.

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Ми знаємо, наскільки складним буде завтрашній суперник, і ми маємо зробити все, щоб принаймні піти з цього стадіона зі спокійною головою, що ми зробили все, що могли. Чи буде завтрашній матч дуеллю Тайсона і Алехандро Гомеса? Я добре його знаю, грали з ним разом з Марлосом у Металісті. Він чудовий гравець. Але завтра буде протистояння команд, а не окремих гравців. Кожен гравець на полі робить свій внесок. Завтра будуть грати Шахтар з Аталантою.

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Для нас завтра дуже важливо і добре захищатися, і атакувати. Жодна команда не зможе всі 90 хвилин лише захищатися, наприклад. Якщо ми будемо зараз говорити про поразку Аталанти в Загребі з рахунком 0:4, то про це варто забути. Це вже в минулому.

Ми також негативно зіграли із Манчестер Сіті. Та завтра буде інша гра і все буде інакше. Футбол дає рівні можливості, а наша команда будет демонструвати свій футбол, як ми робимо це вдома, як робимо це завжди", – зазначив Тайсон на передматчевій прес-конференції у понеділок в Мілані.

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