Аталанта – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Аталанта прийме Шахтар в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1 жовтня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Аталанта – Шахтар, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Шахтар підходить до гри явним аутсайдером поєдинку. Фахівці букмекерської контори Марафон перемогу чемпіона України оцінюють доволі пристойним коефіцієнтом 4,50. Нічия теж вважається успіхом для "гірників" – на неї приймають ставки з коефіцієнтом 4,10. А от перемога Аталанти є найбільш вірогідним підсумком зустрічі, адже 3 очки італійської команди оцінюються лише в 1,79.

Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів 2019/20 як Шахтар, так і Аталанта зазнали розгромних поразок. Руслан Маліновський та компанія капітулювали в Загребі (0:4) проти тамтешнього Динамо, а підопічні Луїша Каштру на ОСК Металіст поступилися Манчестер Сіті – 0:3.

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