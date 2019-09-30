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Аталанта – Шахтар: "гірники" оголосили список гравців на матч Ліги чемпіонів

10:32 897 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: "гірники" оголосили список гравців на матч Ліги чемпіонів
Шахтар / ФК Шахтар

Донецький Шахтар оголосив перелік гравців, що вирушили в Мілан на матч 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

 

Став відомий список гравців Шахтаря, що вилетіли на матч 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти. Луїш Каштру взяв на поєдинок 20 футболістів.

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Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Додо, Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Євген Коноплянка, Дентінью

Форвард: Жуніор Мораєс

Матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1 жовтня о 19:55 за київським часом.

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Джерело: Футбол 24
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