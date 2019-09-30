Аталанта – Шахтар: "гірники" оголосили список гравців на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар оголосив перелік гравців, що вирушили в Мілан на матч 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.
Став відомий список гравців Шахтаря, що вилетіли на матч 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти. Луїш Каштру взяв на поєдинок 20 футболістів.
Аталанта – Шахтар: матч обслуговуватиме німецька бригада арбітрів
Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін
Захисники: Додо, Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Ісмаїлі
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Євген Коноплянка, Дентінью
Форвард: Жуніор Мораєс
Матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1 жовтня о 19:55 за київським часом.
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