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Аталанта – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

19:14 1899 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що характер завтрашнього матчу з Аталантою визначатиме необхідність досягнення результату для обох команд.

 

"Для нас дуже важливий результат завтра і я сподіваюся, що ми зможемо поїхати звідси з хорошим результатом.

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Завтрашня гра буде дуже стратегічна, дуже тактична, оскільки перший тур за результатами був не дуже вдалий для обох команд. Буде цікава гра, сподіваюся, що ми досягнемо завтра позитивного результату, принаймні не програємо.

Аталанта застосовує індивідуальний пресинг на всій площині поля, з ними буде дуже важко грати. Коли вони втрачають м'яч, то зразу розташовують багато гравців біля лінії оборони суперника. І наша лінія оборони має бути до цього готова. Також ми маємо контролювати забігання їхніх флангових гравців.

Думки вболівальників у соцмережах? Є багато різних думок. У мене є власна думка і я опираюся на неї. Я працюю з гравцями щодня, ми знаємо, що потрібно для команди, маємо певні ідеї і доносимо їх гравцям.

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Ми обіграли багато сильних команд в чемпіонаті України: Динамо, Зорю, Десну, Олександрію, тому ми в хорошому стані.

Та Ліга чемпіонів – найбільш значний та складний турнір, і його не можна порівнювати з національними чемпіонатами. Нашим останнім суперником в Лізі чемпіонів була найбагатша команда світу, вартістю більше 1 млрд євро, наскільки я знаю. Завтра ми зіграємо з Аталантою, яка йде на третьому місці в Серії А, впевнено виграла два останні матчі", – сказав він на передматчевій прес-конференції у понеділок в Мілані.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок

Джерело: Футбол 24
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