Аталанта – Шахтер: Тайсон похвалил лидера бергамасков, с которым играл в Металлисте

Капитан Шахтера Тайсон подчеркивает, что результаты первого тура Лиги чемпионов для его команды и Аталанты уже не имеют значения, а "горняки" будут играть завтра в свой футбол.

"Конечно, мы настраиваемся на сложную игру, серьезного соперника, но для нас каждая игра важна. В любом соревновании, в каждом матче ты должен выходить и отдавать свой максимум на поле.

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Мы знаем, насколько сложным будет завтрашний соперник, и мы должны сделать все, чтобы хотя бы уйти с этого стадиона со спокойной головой, что мы сделали все, что могли. Будет ли завтрашний матч дуэлью Тайсона и Алехандро Гомеса? Я хорошо его знаю, играли с ним вместе с Марлосом в Металлисте. Он отличный игрок. Но завтра будет противостояние команд, а не отдельных игроков. Каждый игрок на поле делает свой вклад. Завтра будут играть Шахтер с Аталантой.

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Для нас завтра очень важно и хорошо защищаться, и атаковать. Ни одна команда не сможет все 90 минут только защищаться, например. Если мы будем сейчас говорить о поражении Аталанты в Загребе со счетом 0:4, то об этом стоит забыть. Это уже в прошлом.

Мы тоже негативно сыграли с Манчестер Сити. И завтра будет другая игра и все будет иначе. Футбол дает равные возможности, а наша команда будет демонстрировать свой футбол, как мы делаем это дома, как делаем это всегда", – отметил Тайсон на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Милане.

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