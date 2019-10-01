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Аталанта – Шахтар: Попов назвав гравців донецького клубу, які можуть вирішити долю поєдинку

13:09 712 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: Попов назвав гравців донецького клубу, які можуть вирішити долю поєдинку
Аталанта прийматиме Шахтар в ЛЧ / Фото ФК Шахтар

Екс-захисник Шахтаря і збірної України Сергій Попов поділився очікуваннями від матчу 2-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів.

 

"Впевнений, що цей матч буде цікавим для вболівальників. І Шахтар, і Аталанта в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів програли, тому обидва суперники докладуть усіх зусиль для максимального результату. Щоб перемогти, потрібно забивати, відповідно, я чекаю атакувального футболу.

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Не скажу багато про Аталанту, оскільки не часто бачив її гру, але в Шахтарі є виконавці, які самостійно можуть вирішити долю протистояння. Це той же Тайсон, Марлос, Коноплянка, Мораєс. І дуже хочеться сподіватися, що оборона гірників буде виглядати на рівні", – цитує Попова Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок між цими суперниками відбудеться 1 жовтня, початок о 19:55. Нагадаємо у першому матчі ЛЧ донецький клуб поступився Манчестер Сіті (0:3).

Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів 2019/20

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Теги
Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Шахтар Шахтар Сергій Попов Сергій Попов Євген Коноплянка Євген Коноплянка Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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