Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів 2019/20

Аталанта приймає донецький Шахтар у 2-му турі ЛЧ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів читайте на "Футбол 24".

Аталанта – Шахтар

1 жовтня 2019, початок о 19:55. Мілан, стадіон Сан-Сіро

Головний арбітр: Тобіас Штілер (Німеччина)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:55 за київським часом. Обидві команди зазнали розгромних поразок у стартовому турі групового раунду ЛЧ 2019/20. Тільки якщо чемпіони України поступилися фавориту групи Манчестер Сіті, то бергамаскі отримали болючий удар від потенційного аутсайдера – Динамо Загреб. Поразка Аталанти тим сенсаційніша, що команда Гасперіні поступається лише Манчестер Сіті за виїзними перемогами у 2019-му році серед клубів топ-5 чемпіонатів (10, у Шахтаря 11). Відтак обом суперникам потрібно лише перемагати.

Аталанта – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький клуб виграв усі 9 матчів УПЛ при Каштру, а перевага над Динамо і Десною становить неймовірні 10 очок. Водночас португальський тренер уже програв один трофей (Суперкубок України) і зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів – практично без шансів уникнути розгрому. Аталанта набрала 10 очок з 12 можливих за останні 2 тижні після міжнародної паузи в Серії А і впевнено утримує третє місце, з яким фінішувала в історичному минулому сезоні, коли вперше вдалося пробитися в ЛЧ.

Кадрова ситуація

Колумбійський нападник Луїс Мурієль, який став справжнім джокером Гасперіні, може стати вагомою втратою для Аталанти. Практично всі інші гравці готові, хоча й напередодні Гомес тренувався індивідуально. Руслан Маліновський на останній матч проти Сассуоло в Серії А вийшов лише наприкінці зустрічі, коли гру давно було закрито.

На жаль, вихованець Шахтаря виглядав надто нервово і відчутно програвав головному конкурентові – Алехандро Гомес вийшов зі старту і зробив гру, оформивши дубль. Це може вплинути на шанси українського півзахисника зіграти в ЛЧ. Хоча проти Роми, яка грає у схожий зі Шахтарем футбол, Маліновський впорався дуже добре. Та й загалом Гасперіні інтенсивно тасує склад у передній лінії, тому свої хвилини Руслан неодмінно отримає.

Каштру не розраховує на Хочолаву та Бутка – навряд чи ці втрати можна назвати серйозною кадровою проблемою. Лідери у строю, а новий наставник Шахтаря значно краще використовує ротацію, ніж це робив Фонсека. "Гірники" не лише отримали на день більше для відновлення після перемоги в чемпіонаті (Аталанта також розгромила опонента, але зіграла в суботу). Каштру дав відпочити Кривцову, Болбату, Марлосу, Мораєсу і Степаненку, які або пропускали гру проти Ворскли, або зіграли максимум 68 хвилин.

Цікаві факти

Аталанта вперше зіграє проти української команди. Статистика нерадзуррі в домашніх єврокубковий матчах імпонує: 6 перемог і стільки ж нічиїх. Шахтар же в Італії виглядає дуже погано – лише 1 виграш (ще у 2011-му над Ромою), 2 мирові та 8 поразок. Причому в обох попередніх матчах ЛЧ на Сан-Сіро "гірники" двічі пропускали по 4 голи.

Маліновський починав свою кар'єру в Шахтарі, куди прибув у 12 років. Однак Руслан так і не отримав шансу заграти в донецькій команді, переїхавши в Бельгію та Італію транзитом через Зорю. Схожа ситуація була в Зінченка, який згодом вже у складі Манчестер Сіті громив "помаранчево-чорних" в ЛЧ.

Капітани обох команд раніше грали за одну команду. Гомес і Тайсон, а також Марлос були частиною знаменитого Металіста Маркевича, який пробився у кваліфікацію Ліги чемпіонів, але через кабінетні інтриги достроково покинув турнір. Цікаво, що лідер Аталанти саме і замінив капітана Шахтаря на лівому фланзі харків'ян.

Словенець Ілічіч, з яким Маліновський також конкурує за місце атакувального півзахисника, поступився Пятову, Степаненку і Коноплянці в матчах за право вийти на Євро-2016.

Понад 50% своїх голів Аталанта забила в заключні 30 хвилин – 8 з 15. Відразу в 3 з 4 останніх ігор бергамаскі відзначалися в компенсований час. Маліновський наголошував, яку величезну увагу приділяє Гасперіні фізичній підготовці та витривалості гравців.

Лише 2 рази Шахтар виходив переможцем за останні 12 виїзних матчів у Лізі чемпіонів, тоді як поразками завершилися аж 8 дуелей.

Аталанта – Шахтар – прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Український клуб підходить до гри відвертим аутсайдером поєдинку. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet перемогу чемпіона України оцінюють доволі пристойним коефіцієнтом 4,5, і він тільки зріс за останній день. Нічию також сприймають за успіх для "гірників" – на неї приймають ставки з коефіцієнтом 4,1. А ось перемога Аталанти є найбільш імовірним підсумком зустрічі, позаяк 3 очки італійської команди оцінюються лише в 1,79.

Орієнтовні склади команд

Аталанта: Голліні – Толої, К'яер, Паломіно – Хатебур, Фройлер, де Рон, Кастань – Маліновський – Гомес, Сапата

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Команди спробують зіграти у свій футбол, тож цілком реальною є велика кількість забитих м'ячів. І Шахтар, і Аталанта славляться своєю атакою, натомість захист стабільно дає слабину. Більшість останніх єврокубкових матчів "гірників" завершувалися з мінімум 3-ма голами, причому 6 разів з 7 вони пропускали щонайменше двічі. Немає причин, аби нині тенденція перервалася. Шахтар поганенько виглядав проти атлетичних, готових битися до кінця команд. Нічия буде цілком успішним результатом для команди Каштру, хоча надто велике бажання реабілітуватися за поразку в Загребі може зіграти злий жарт з хлопцями Гасперіні.

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