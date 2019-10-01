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Аталанта – Шахтар: конкурент Маліновського тренувався індивідуально, Мурієль – в обоймі

11:09 146 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: конкурент Маліновського тренувався індивідуально, Мурієль – в обоймі
Аталанта готується до матчу із Шахтарем / Фото ФК Аталанта

Стала відома кадрова ситуація Аталанти перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

Керманич Аталанти Джан П'єро Гасперіні може розраховувати на усіх своїх виконавців у двобої проти Шахтаря, окрім нападника Алехандро Папу Гомеса, який тренується поки за індивідуальною програмою, повідомляє tuttosport.

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Інший представник атакувальної лінії Аталанти Луїс Мурієль повністю відновився після хвороби та готовий загрожувати володінням Андрія Пятова.

Нагадаємо, поєдинок другого раунду ЛЧ між італійським клубом та Шахтарем відбудеться першого жовтня, початок о 19:55.

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Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Шахтар Луїс Мурієль Луїс Мурієль
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