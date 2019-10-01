Аталанта – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Аталанта прийме Шахтар в другому турі Ліги чемпіонів 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1 жовтня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро. Початок поєдинку Ліги чемпіонів – о 19:55 за київським часом.

Аталанта – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч Аталанта – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів 2019/20 як Шахтар, так і Аталанта зазнали розгромних поразок. Руслан Маліновський та компанія капітулювали в Загребі (0:4) проти тамтешнього Динамо, а підопічні Луїша Каштру на ОСК Металіст поступилися Манчестер Сіті – 0:3. Саме Динамо Загреб лідирує в групі C, випереджаючи Манчестер Сіті завдяки кращій різниці м'ячів.

До слова, Аталанта посідає 3 місце в Серії А 2019/20, тоді як Шахтар впевнено лідирує в чемпіонаті України, набравши максимум очок у стартових 9-ти турах.