"Ми хочемо поїхати в Мадрид з хорошими шансами для продовження боротьби. Завтра лише перша половина двобою. Єдине, про що я шкодую, – це відсутність уболівальників. Ми сподівалися дійти до цього моменту з фанатами на трибунах, але все вийшло не так.

Аталанта – Реал: мадридці вирушили на матч Ліги чемпіонів без 9 гравців основи

Реал – найуспішніша команда світу, у них найбільше доходів і популярності. Для Аталанти це гордість – приймати такий клуб. Але треба думати про матч. У них давня звичка виступати у цьому змаганні, і вони дуже небезпечні навіть без деяких гравців. Нашою перевагою може стати мотивація. У нас немає звички грати на такому рівні. Для нас це залишається подією, тому ще трохи ентузіазму з'явиться", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що перший матч 1/8 Ліги чемпіонів між Реалом і Аталантою відбудеться у середу, 24 лютого.

Златан не врятував Мілан від приниження, зіпсований рекорд Мессі, провали Баварії, Ліверпуля і ПСЖ – огляд вікенду