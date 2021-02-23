"Мы хотим поехать в Мадрид с хорошими шансами для продолжение борьбы. Завтра только первая половина поединка. Единственное, о чем я жалею, – это отсутствие болельщиков. Мы надеялись дойти до этого момента с фанатами на трибунах, но все получилось не так.

Аталанта - Реал: мадридцы отправились на матч Лиги чемпионов без 9 игроков основы

Реал – самая успешная команда мира, у них больше всего доходов и популярности. Для Аталанты это гордость – принимать такой клуб. Но надо думать о матче. У них давняя привычка выступать в этом соревновании, и они очень опасны даже без некоторых игроков. Нашим преимуществом может стать мотивация. У нас нет привычки играть на таком уровне. Для нас это остается событием, поэтому еще немного энтузиазма появится", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что первый матч 1/8 Лиги чемпионов между Реалом и Аталантой состоится в среду, 24 февраля.

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