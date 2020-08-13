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Аталанта – ПСЖ: Доменек знищив італійських тренерів через рішення Гасперіні в матчі Ліги чемпіонів

14:02 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Доменек знищив італійських тренерів через рішення Гасперіні в матчі Ліги чемпіонів
Раймон Доменек / AFP

Колишній наставник збірної Франції Раймон Доменек розчарований рішеннями Джан П'єро Гасперіні в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта – ПСЖ.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

"Вітаю ПСЖ за ці неймовірні емоції та дякую Гасперіні за його заміни наприкінці поєдинку. Існує легенда, що італійські тренери – фантастичні стратеги. Переглянувши цей матч я зрозумів, що це лише легенда. Тухель був більш успішним", – поділився Доменек у своєму твіттері.

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Зазначимо, що найбільшим успіхом Доменека є вихід збірної Франції до фіналу Чемпіонату світу 2006 року, де його підопічні поступились збірній Італії з Марчелло Ліппі на посаді головного тренера команди.

Нагадаємо, ПСЖ епічно вирвав перемогу в Аталанти (2:1), забивши два голи після 90 хвилини.

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Теги
Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Раймон Раймон Доменек
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