Аталанта – ПСЖ: Доменек знищив італійських тренерів через рішення Гасперіні в матчі Ліги чемпіонів

"Вітаю ПСЖ за ці неймовірні емоції та дякую Гасперіні за його заміни наприкінці поєдинку. Існує легенда, що італійські тренери – фантастичні стратеги. Переглянувши цей матч я зрозумів, що це лише легенда. Тухель був більш успішним", – поділився Доменек у своєму твіттері.

Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2

Зазначимо, що найбільшим успіхом Доменека є вихід збірної Франції до фіналу Чемпіонату світу 2006 року, де його підопічні поступились збірній Італії з Марчелло Ліппі на посаді головного тренера команди.

Нагадаємо, ПСЖ епічно вирвав перемогу в Аталанти (2:1), забивши два голи після 90 хвилини.

ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара